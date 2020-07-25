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Aktüel

Hakurk'ta bulunan bir EYP, METİ timlerince imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-25 14:19:51 -
Hakurk'ta bulunan bir EYP, METİ timlerince imha edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta belirlenen uzaktan komutalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş bir el yapımı patlayıcının (EYP), Mayın ve EYP Tespit ve İmha (METİ) timlerince imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, komandolar, terör örgütü PKK'nın yollara tuzakladığı EYP'lerin imhasına devam ediyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde bulunan uzaktan komutalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş bir EYP, METİ timlerince imha edildi.

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