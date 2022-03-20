Haksız fiyat uygulayanlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı’na gelen fahiş fiyat artışlarına yönelik şikâyetler üzerine geçen yıl 81 ilde denetimler yapıldı.

Denetimlerde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edildi. Ardından denetlenen firmalardan savunma alınarak ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgiler ile belgeler talep edildi. Firmaların savunmaları ve temin edilen bilgiler değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sunuldu. Toplam 13 üyeden oluşan kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen firmalara ceza uygulandı.

Yaptırımlar ağırlaştı

Stokçulukla mücadelede cezaların etkinliğinin arttırılması adına da piyasa dengesi ile serbest rekabeti bozan ayrıca tüketicinin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi. Buna göre 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır 2 milyon liraya çıkarıldı.

Marketlere yakın takip

Temel tüketim maddelerinde fahiş fiyat artışları uygulandığına dair şikâyet başvurularının akabinde müfettişlerce zincir marketler yakın takibe alındı. 2021 yılında belirlenen ürünlerin satışında fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla inceleme başlatıldı. Bakliyat, yağlar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze türleri ile temizlik malzemelerinin fiyatları incelendi.

Ayrıca 2021 yılının son çeyreğinde fahiş fiyat artışlarıyla ilgili Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvurular nedeniyle 81 ildeki ticaret il müdürlüklerine denetimlerin hızlandırılması talimatı verildi. Bu kapsamda 81 ilde toplam 14 bin 181 firma ve 101 bin 338 ürün denetlendi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bugüne toplamda 17 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda başta bakliyat, sebze ve meyve gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra cerrahi maske, dezenfektan ile koruyucu sağlık malzemelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 896 firmaya toplamda 25 milyon 448 bin 428 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.