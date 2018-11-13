Haksız fiyat artışına anında şikâyet imkanı

Geçtiğimiz aylarda yaşanan döviz atakları sırasında dolar 7,25’e kadar çıktı ama fırsatçılar kuru 8,50 TL’den hesaplayıp, ürünlerine fahiş zamlar yaptı. Üstelik zam oranlarını döviz artışı oranında değil, yüzde 150’ye varan oranlarda belirlediler. Yaşanan 2 aylık fırtınanın ardından piyasa duruldu, dolar yüzde 25 geriledi ama zamlar geri alınmadı. Üstelik birçoğu, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ kampanyasına katıldıklarını ilan ederken, yaptıkları indirim yüzde 10’la sınırlı kaldı. Üstelik yapacaklarını ilan ettikleri yüzde 10’luk indirimi yapmayanlar olduğu gibi, sadece satışı düşük birkaç üründe indirim yapmakla yetinenler ve sadece etikete ‘yüzde 10 indirim’ yazıp aslında güncel fiyattan satışa devam edenler, bu yaptıklarıyla haksız kazanç elde etmeye devam etti.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak marketlerde çok fahiş fiyatlar olduğunu gördüğünü, çok yakında yeni tedbirlerin geleceğini ifade etmişti. Dün açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da vatandaşların haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını kolay ve hızlı yapabilecekleri mobil uygulamanın uygulamaya girdiğini açıkladı. İsmi de ‘Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması’ olarak açıklandı. Pekcan, “Tüketicilerimiz HFA-Bildirim uygulamasını mobil cihazlarına ücretsiz indirebilecek, bu konuda yaşadıkları sorunları kolaylıkla Bakanlığımıza iletecekler. Şikayetlere ilişkin işlemler hızla gerçekleştirilecek” dedi. Pekcan’ın verdiği bilgiye göre uygulamayı indirenler ürünün fotoğrafını çekip sisteme yükleyebilecek. Gerek ALO 175 Tüketici Danışma Hattı, gerekse HFA-Bildirim üzerinden bildirilen şikayetler bakanlık bünyesindeki Reklam kuruluna iletilecek, kurul da incelemenin ardından gerekli yaptırımları uygulayacak. Bakan Pekcan, geçtiğimiz günlerde 5 bin 981 firmanın 82 bin 660 ürününün denetlendiğini, 6 bin 446 üründe tespit edilen haksız fiyat artışı sebebiyle inceleme başlattıklarını ifade etmişti.