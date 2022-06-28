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Dünya Haklarında tutuklama kararı bulunan 568 sağcı aranıyor
Dünya

Haklarında tutuklama kararı bulunan 568 sağcı aranıyor

Almanya'da haklarında tutuklama kararı bulunan 568 aşırı sağcının arandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 09:19:00 -
Haklarında tutuklama kararı bulunan 568 sağcı aranıyor

Almanya İçişleri Bakanlığının, Sol Partinin soru önergesine verdiği cevapta, 31 Mart itibarıyla 145'i şiddet suçu işleyen olmak üzere 568 aşırı sağcının arandığı ifade edildi.

Arananlardan 79'unun ise yurt dışına kaçtığına yönelik bulguların olduğu belirtildi.

Aşırı sağcıların sayısı 33 binden fazla

Almanya'da 13 bin 500'ü şiddet eğilimli yaklaşık 33 bin 900 aşırı sağcı bulunuyor.

Haziran başında kamuoyuna açıklanan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) 2021 raporunda, Almanya'da yaklaşık 33 bin 900 aşırı sağcının bulunduğu ve bunlardan 13 bin 500'ünün "şiddet eğilimli" oldukları belirtildi.

Raporda, aşırı sağcıların 2020'ye göre yüzde 1,8 arttığı ve bu rakamın istatistiğinin tutulmasından bu yana en yüksek seviye olduğu kaydedildi.

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Yorumlar

derin devlet katillerini bulmak istemezler, bulmazlar, yargilamazlar NEO-NAZI FASIST TERORIST ALMANYA

Bkz.donerci kayilleri, solingen katilleri, planli organize tum eylemler, cami kundaklamalari vs vs vs
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