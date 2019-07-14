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Hakk'ka yürüyen Eygi'nin vasiyetleri arasındaydı! "Merhuma atılan iftiranın hesabı ahirete kaldı"

Önceki gün vefat eden Yazar Mehmet Şevket Eygi, 'Haberiniz var mı? Soruyor musunuz?' başlıklı köşe yazısında kendisine, "1959 yılında Özel Harp Dairesi'nde çalıştı." iftirasını atanlara seslenmiş ve 'eğer özür dilemezlerse hakkımı helal etmiyorum.' demişti. Aynı çağrıyı 2018 yılı Aralık ayında yeniakit.com.tr aracılığıyla da yapan Eygi, özür daveti karşılık bulmadan Hak'ka yürüyünce hesaplaşma ahirete kaldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:42

 Taha Emre ÖZDEMİR   ANKARA 

Merhum Mehmet Şevket Eygi, kedisini dostlarına emanet ettiği, 'Haberiniz var mı? Soruyor musunuz?' başlıklı köşe yazısında Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneralİsmail Hakkı Pekin’in ortaya attığı, "Mehmet Şevket Eygi ve Fetullah Gülen, 1959 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve alındı." iftirasına değindi. "Bu fakirin, 1959’da Genelkurmay Başkanlığı Gizli Harp Dairesi’ne alındığı yalan ve iftirasını ortaya atanlara hakkımı helal etmiyorum." diyen Eygi vasiyet yazısındaki sözlerine şöyle devam etti:

'Özür beyan etmezlerse hakkımı helal etmiyorum'

"Bunu, naçiz hizmetlerime halel getirmek ve zarar vermek için yaptılar. Özür beyan edip helallik dilemezlerse, iki elim yakalarında olacaktır. Allah belalarını versin!.. (İspat eden çıkarsa evimi ona vereceğim ve yazı hayatından çekileceğim.)"

'Kim İslam'a hizmet ederse onu yıpratırlar'

Merhum Mehmet Şevket Eygi, 2018 yılı Aralık ayında Yeniakit.com.tr'ye verdiği röportajında da bu iftiraya ilişkin açıklamalar yapmıştı. "Ben altı değere hizmet ediyorum; İman, İslam, Kur'an, Sünnet, Şeriat ve Ümmet." ifadelerini kullanan Eygi, şunları söylemişti:

"Beni bu hizmetlerim dolayısı ile yıpratmak istiyorlar. İnsanların hataları olabilir ama söylenenler, iddia edilenler; tamamen yalan, tamamen iftira, tamamen düzmecedir. 1959'da bendenizi ve F.G'yi Genel Kurmay Özel Harp Dairesi'ne aldıklarını iddia ediyor. Bu kocaman bir General, bu adamcağız hesap da bilmiyor. Verdiği o tarihte bendeniz silik, küçük bir bürokratım. İslami kesimde ismim okunmuyor. Bir tesirim yok. F.G ise o tarihte on altı yaşında bir medrese talebesi molla. Onun ne işi olacak? Düşmanlığın da bir ahlakı vardır. Yakalarsın açığını, vurur yere serersin. Ama bunlar Makyavel’in bile reddedeceği çok adi bir Makyavelizm yapıyorlar. Her şey mübah. Kazdıkları çukura kendileri düşecekler. Daha bitmemiştir bu tartışmalar. Kim İslam'a hizmet ediyorsa onu yıpratırlar."

Merhum Eygi'nin vefatından birkaç gün önce köşesinden yaptığı çağrı, ona bu iftirayı atanlar tarafından karşılık bulmayınca, hesap ahirete kaldı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:42
  1. Mehmet Şevket Eygi
  2. FETÖ
  3. İsmail Hakkı Pekin
  4. Fetullah Gülen

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