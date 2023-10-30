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Gündem 'Hakkınızı helal edin Osman Gazi' demek suç oldu! Gençlik ve Spor İlçe Müdürü açığa alındı
Gündem

'Hakkınızı helal edin Osman Gazi' demek suç oldu! Gençlik ve Spor İlçe Müdürü açığa alındı

Yeniakit Publisher
2023-10-30 02:23:00 - 2023-10-30 03:12:19
'Hakkınızı helal edin Osman Gazi' demek suç oldu! Gençlik ve Spor İlçe Müdürü açığa alındı

Konya Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yürüten Cumali Özince, paylaştığı 29 Ekim mesajında Osmanlı Devleti'nin kurucularından helallik istediği için suçlu sayılarak görevinden uzaklaştırıldı.

Özince, 29 Ekim'de sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Mesajında, "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" dedi.

Özince, ardından da "Türk dünyasının gururu, mazlumların umudu, 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet payidar eyle" ifadlerini kullandı.

Cumali Özince'nin ilk mesajını yayan sosyal medya trolleri, linç kampanyası başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Özince'yi, Osmanlı padişahlarından helallik istediği mesajından dolayı suçlu sayarak açığa aldığı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca Özince'nin paylaşımına ilişkin müfettiş görevlendirildiği bilgisine ulaşıldı.

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