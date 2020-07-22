Hakkını söke söke alan bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu.

“Hiçbir zaman mazlumu yalnız bırakmadık”

“Kimsenin hakkına göz dikmeyen ama kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olmaya devam edeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye sınır güvenliği için yürüttüğü harekatlarda, attığım tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda milli egemenlik haklarını kullanmaktadır. Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olmaya devam edeceğiz. Gerek ülkemizin içinde, gerek dışında ister Irak’ın kuzeyinde, Suriye’nin kuzeyinde, Libya’da, Azeri kardeşlerimize karşı Ermenistan’ın yaptığı saldırılarda hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Adaleti, hakkı, güvenliği, hukuku, huzuru, refahı hayata geçirerek farkımızı ortaya koyacağız. Kimsenin toprağında, doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını ispatladık. Biz inancımız ve tarihimizin gösterdiği istikametten şaşmayacağız. Kirli pazarlıklara, halka ve Hakk’a sırt dönmeyeceği açıktır. Bundan sonra aynı ilkeli, onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz” dedi.

“Gençler için 4.5 milyar lira ile 979 yatırımı tamamladık”

Son iki yılda eğitimden alanında atılan adımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitim alanında son iki yılda ilk ve orta öğretimde 2 bin 805 okul inşa ettik. 17 bilim ve sanat merkezi, 1913 laboratuvar ve dijital kütüphaneler açtık. Daha önce 2+2 olmak üzere 6 yıl zorunlu hizmet süresi ile çalışan öğretmenlerimizin statü yılını 3+1 ile 4 yıla indirdik. Anaokulu sayısını son 1 yılda yüzde 94 oranında artırdık. 195 uygulama okulunu da tamamladık. Savunma sanayisine yönelik ara eleman yetiştirmek için savunma sanayi lisesi açtık. Turizm sektörü için 11 yeni meslek lisesini hizmete sunduk. İlkokuldan başlayarak 6 bin 507 tasarım beceri atölyesini kurduk. Gençleri destekleyen politikaları hayata geçirdik. 4.5 milyar lira ile 979 yatırımı tamamladık” bilgisini paylaştı.

Sağlık ve adalet alanında yapılan yeniliklere de değinen Erdoğan şunları söyledi; “Milletimize verdiğimiz hizmet standardını dünyanın çok üzerine çıkardık. 10 yeni şehir hastanemizi hizmete soktuk. Sağlık çalışanı sayımız 1,1 milyonu geçti. Geçici olarak yurtdışında bulunan 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Milletimizin hak ve hukuk arayışına cevap verecek pek çok reformu hayata geçirdik. Hakim, savcı ve personel sayısını yüzde 177 oranında artırdık. Adalet hizmetlerinde görevli 24 bin 64 yeni personel alımı yaptık. 15 yıl kıdemi bulunan avukatların yeşil pasaport alabilmesini biz sağladık. Çoklu baroyu da içeren pek çok haklarını hukuki güvence altına alan düzenlemeyi de hayata geçirdik” bilgisini paylaştı.

“PKK’ya 234 binin üzerinde operasyon yaptık”

Güvenlik alanında atılan adımları anlatan Erdoğan, “İçişlerinde son iki yılda tarihi başarılar elde ettik. Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik 224 bini kırsalda 10 binden fazla şehirlerde olmak üzere 234 binin üzerinde operasyonlar yaptık. 950’si ölü, 732’si yaralı veya sağ 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik. 530 teröristi ikna yoluyla kurtardık. Son 1,5 yılda PKK’nın 400’e yakın eylemini engelledik. En büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ’ye yönelik 17 bin operasyon gerçekleştirdik. FETÖ’nün bürokrasiden iş dünyasına kadar yapılmasını yıktık. FETÖ’den temizlenen ordumuz tarihi bir mücadele yürütüyor” şeklinde konuştu.

“Savunmada dışa bağımlılık % 30’a düştü”

Savunma sanayinde dışa bağımlılığın yüzde 30’a düştüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “60 milyar dolar bütçeli 700 projeyi yürütüyoruz. Firma sayımız 56’dan bin 500’e çıktı. Son 2 yılda Akıncı İHA ve Aksungur İHA, Gölbey ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. Milli İHA motorumuz Anka ile uçuşunu yaptı. Sürü-İHA projesini başlattık. Güvenlik birimlerimize 21 Atak helikopteri teslimatı yapıldı. Bora füzelerinin teslimatı da devam ediyor. Ülkemizin en önde olduğu alanlarda zırhlı araçlardan bin 800’ü teslim edildi. Amfibi Anadolu denize indirildi. Mil-Gem korvetlerinin 3. ve 4.’sü Deniz Kuvvetleri’ne teslim edildi. İlk denizaltımız Piri Reis havuza çekildi. 10 bin tonluk kaldırma kapasiteli yüzer havuzumuz teslim edildi” bilgisini paylaştı.

“Kanal istanbul projesi dünyaya örnek olacak”

İstanbul havalimanının tüm etapları devreye girdiğinde 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacağını vurgulayan Erdoğan, “Salgın dönemine rağmen iç ve dış hatlarda toplamda 65 milyon yolcu trafiği gerçekleşti. Ülkemize kazandırdığımız 30 havalimanının yanında Rize-Artvin havalimanı deniz üzerine yapılıyor. Yozgat, Bayburt-Gümüşhane havaalanları inşası sürüyor. Kanal İstanbul’un etüt çalışmalarını bitirdik. Kanal İstanbul projemiz de tüm dünyaya örnek olacak” diye konuştu.

“Bitkisel üretimimiz 123 milyon tona yükseldi”

Son iki yılda toplam bitkisel üretimimiz 123 milyon tona yükseldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarımsal hasılamızı 275 milyar liraya çıkardık. Çiftçilere desteği 22 milyar liraya çıkardık. 24 ilimizde tohumun yüzde 75’ini hibe olarak verdik. Yerli tohumu 1 milyon 134 bin tona ulaştırdık. Hayvancılık deteklerini 6,6 milyar liraya çıkardık. 200 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Ülkemizin en büyük 3. barajı olan Ilısu Barajı’nda elektrik üretimine başladık. 159 bin hektar alanı sulamaya açtık” dedi.

“İnsanlığın ortak çıkarları için mücadele veriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi; “242 olan yurtdışı temsilci sayımız 246’ya yükseldi. Suriye’de kalıcı çözüm için sahada ve masada etkin konumumuzu sürdürüyoruz. Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile mutabakat imzaladık. Bu meşru zeminde Libya ile işbirliğimizi geliştiriyoruz. Ülkemizin Doğu Akdeniz’de deniz hak ve yetki çıkarlarını savunuyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması, terörle mücadele için bu ülkeye yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz.”