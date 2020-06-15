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Aktüel

Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ankara adli makamlarınca hakkında arama kararı çıkartılan ve 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli Nevşehir’de yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 09:51:36 -
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ankara adli makamlarınca hakkında arama kararı çıkartılan ve 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli Nevşehir’de yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Ankara adli makamlarınca nitelikli yağma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, Nevşehir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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