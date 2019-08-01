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Hakkı Öznur'dan AYM'ye sert tepki: Şehitlerimizin aziz hatırasını zedelediler

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Ortadoğu'nun Cash'ları kitabının yazarı Hakkı Öznur, Anayasa Mahkemesi'nin sözde barış bildirisi imzalayan akademisyenler hakkındaki kararını değerlendirerek, "Vatan evlatlarımızı şehit eden APO itini barış meleği olarak gösteren akademisyenleri savunan Anayasa mahkemesi ne yapmak istiyor?" dedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:10

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

"AYM'nin aldığı karar Türk Milleti'nin düşmanlarını sevindirmiştir." diyen Öznur, "PKK, KCK ve benzeri terör örgütleri şu anda bayram ediyor. Şehitlerimizin aziz hatırasını zedelediler." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın Çukur eylemlerini hatırlatan Öznur, şunları söyledi:

"Diyarbakır, Van, Şırnak, Cizre, Sur, Nusaybin'de kazılan hendekler ne çabuk unutuldu. PKK terör örgütü hendekler kurmadı mı? Halkın yaşama hakkına engel olmadılar mı? Askerimizi, polisimizi şehit etmediler mi? Bahsettiğim 100 yıl önce de değildi."

"PKK terör örgütü savunuluyor"

"Anayasa Mahkemesi ne yapmak istiyor?" diye soran Öznur, şu ifadeleri kullandı:

"Ortada bir terör örgütü var. NATO merkezli gladyonun kullandığı taşeron bir örgüt. Bölgede kan kusturarak vatan evlatlarını şehit ediyor. Adamlar sözde barış bildirisinde, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil.' diyor. Şerefli Türk Ordusu'na 'işgalci' diyor. Devletimizi 'bir cinayet örgütü' gibi lanse etmeye çalışan sözde akademisyenlerin bildirisi 'barış' metni olamaz. Bu bildiride devlet değil PKK terör örgütü savunuluyor."

'Barış Bildirisi'ne imza atan akademisyenlerin PKK'ya terör örgütü diyemediklerini hatırlatan Öznur, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatan evlatlarımızı şehit eden APO itini barış meleği olarak gösteriyorlar. Terör örgütü PKK'nın militanlarına da cici çocukları muamelesi yapıyorlar. Anayasa Mahkemesi; Amerikancı, batıcı, AB yanlısı olan bu akademisyenlerin alçakça ifadelerine sahip çıktı. Terörle müzakere olmaz, terörle mücadele olur."

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:10
  1. Şırnak
  2. Van
  3. Ordu
  4. Diyarbakır
  5. Anayasa Mahkemesi
  6. Hakkı Öznur

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