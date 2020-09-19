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Teknoloji Hakkarili genç, TEKNOFEST'e davet edildi
Teknoloji

Hakkarili genç, TEKNOFEST'e davet edildi

Hakkari'de strafor ve atıl malzemelerle F-35 savaş uçağı maketi yapan Savaş Tatlı, davet edildiği, TEKNOFEST'E yeni yaptığı yolcu uçağı ve istihbarat çantasını sergileyecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 18:16:00 - 2020-09-19 18:20:09
Hakkarili genç, TEKNOFEST'e davet edildi

Strafor ve atıl malzemeler ile F-35 savaş uçağı maketi yapan Hakkarili genç Savaş Tatlı, davet edildiği, 22-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'E davet edildi.

TEKNOFEST'te sergileyecek!

Hakkarili genç, burada yeni yaptığı yolcu uçağı ve istihbarat çantasını sergileyecek.

Yolcu uçağı ve istihbarat çantası yaptı

TEKNOFEST'te sergileyeceği ürünleri hazırlayabilmesi için gerekli malzeme desteği verilen Hakkarili genç, yaklaşık 3 aylık çalışma ile yolcu uçağı ve istihbarat çantası yaptı.

Hakkarili genci makamında ağırladı

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkarili genci makamında kabul etti ve yeni ürünleri hususunda bilgi aldı.

"Türkiye'de teknoloji anlamında güzel gelişmeler yaşanıyor"

Vali Akbıyık, genci tebrik ederek girişimci gençleri desteklemeyi sürdürdüklerini ve ülkede teknoloji anlamında güzel gelişmelerin yaşandığını söyledi.

"Yeni ürünlerini sergileme fırsatı bulacak""

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca da konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Koca, Hakkari'den TEKNOFEST'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Vali İdris Akbıyık'ın desteği ile Savaş Tatlı'nın katılacağını bildirdi. Koca, Tatlı'nın kendisine sağlanan malzemeler ile ürettiği yeni ürünlerini sergileme fırsatı yakalayacağını ifade etti.

"Heyecanlı ve mutluyum"

Hakkarili genç Tatlı da TEKNOFEST'e katılacağı için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyerek desteklerinden dolayı Bakan Varank ve Vali Akbıyık'a teşekkürlerini iletti.

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