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Hakkari'den konuşan Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Hakkari mitinginde dikkat çeken ifadeler kullandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:33
Hakkari'den konuşan Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Buradan Hakkari'nin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Size Şırnak'ın selamını getirdim. Bir başkasızın, bambaşkasınız. Şöyle el ele vereceğiz. Kalkınma yolunda Hakkari'yi çok daha ileriye götüreceğiz.

Çukur terörünün izlerini silmiş bir Hakkari gördüm. Kamu kurumlarımız Hakkari'ye güzel hizmetler yaptılar. Terörislerin enkaza çevirdikleri şehrimizi bambaşka noktaya getirdiler. Kandil'e peşkeş çekilen paraların sizin harcandığından şehrin ne kadar güzelleştiğini gördünüz.

Hakkari son yılda farkı gördü

Belediye kamyonlarının teröristlere mühimmat taşımak yerine sizlere hizmet etmek için kullanıldığında nelerin başarıldığını gördünüz mü? Bu süreçte kimlik siyaseti yapanlarla eser siyaseti yapanlar arasındaki o büyük farkın ortaya çıktığına inanıyorum. Yavrularımızı Kandil'e kaldıranlara 31 Mart'ta hesap soruyor muyuz? Kandil'deki terör baronlarına hizmet edenlerle devletinin ve milletinin emrinde sizlere hizmet etmek için çalışanların ayrımının farkına varıldığına inanıyorum.

Son 5 senede Hakkari neler gördü neler. Aydınlığı da terör karanlığını da gördü. İnsanı büyüleyen şu güzelliğin Kandil'in kapı kulları tarafından kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Hakkari'nin 31 Mart'ta karanlık yerine aydınlığı, baskı yerine özgürlüğü tercih edeceğine inanıyorum.

Şimdi ne diyorlar? Diyorlar ki, Cumhurbaşkanı HDP'ye oy verenler teröristtir. Benim ağzımdan siz böyle birşey duydunuz mu? Ben HDP'yi yönetenlere terörist diyorum. Çünkü onlar benim vatandaşımı aldattılar. Dağa kaçıranlar onlar değil mi? O yavrularımızı malesef oralarda o kendilerinin art niyetleri için kullananlar onlar değil mi?

Saygı da duymayız fırsat da vermeyiz

Ezanı yuhlayan, ıslıklayan edepsiz pankarkları ile saygısızlıkta sınır tanımayan o güruhun arkasında CHP, HDP var. Ezanımıza bayrağımıza saygı göstermeyene biz saygı da duymayız fırsat da vermeyiz. 8 Mart Kadınlar Günü dediler Taksim'e yürüdüler dert seçim öncesi ülkeyi karıştırmak. HDP biliyorsunuz kongrelerinde İstiklal Marşı okutmaz. Onlar bayrağımızı yaktılar biz ise bayrağımızla yürüdük ve yürüyoruz. Ben şu anda Hakkarili kardeşlerimin şu ortaya koyduğu tablo nedeniyle şükranlarımı sunuyorum.

Ezana düşmanlık eden bu ülkenin ve milletin tüm değerlerine de düşman demektir. Benim tanıdığım Hakkarili kardeşim meydanı bunlara bırakmaz.

Ayrıntılar Geliyor...

 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:33
  1. Şırnak
  2. Aydın
  3. Hakkari
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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  • feyaz sahinfeyaz sahin32 dk önce
    ULAN EZAN LA İLGİLİ YALAN SÖYLÜYOR ALLAHINIZ YOK MU SİZİN.BAKIN EZAN ÜZERİNDEN PROPAGANDA YAPMAK UYGUN OLMUYOR DİNİ KULLANMAK OLUYORMU
  • Ne kurdistaniNe kurdistani44 dk önce
    Irakin kuzeyinde kurdistan var diyor ne kurdistani ne zaman kuruldu ne zaman tanidiniz. Kas yaparken goz cikarmayin irakin kuzeyinde kurdistan var deyip kabul etmekte ihanettir orasi kadim turkmen yurdudur turkmen yurdu kuzey irakta dostunuz barzani turkmenleri katlederken barzani ile dost oldunuz simdi orasi kurdistan diyorsunuz ayiptir
  • HelalHelal1 sa önce
    Hakkaride bile reis tıklım tıklım ve hdpyi yerle bir ediyor.helal reis.Hdp kürt değil-dir ermenidir

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