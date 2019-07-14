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Hakkari'den kahreden haber! 3 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 3 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 17:41
Hakkari'den kahreden haber! 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 asker şehit oldu, bir asker de yaralandı. Çatışmada 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari kent merkezi kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı terörist ile temas sağladı. Çatışmada 1 teğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş şehit olurken, 1 astsubay çavuş ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden helikopterle alınarak, hastaneye kaldırıldı. Çatışmada ayrıca PKK'lı 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun sürdüğü bildirildi.

Bakanlık açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığı da çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonda; 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma astsubay çavuş yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyoruz. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir."

 

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:41
  1. Hakkari
  2. Terör operasyonu
  3. PKK operasyonu
  4. şehit haberi
  5. 3 asker şehit oldu
  6. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

  • MazlumMazlum24 dk önce
    Yöneticilerimiz turkiyede güvenlik sağlamışlar yurta sulh cihanda sulh politikası sağlamışlar. Yurta daha şehit haberleri gelmiyor butun teröristleri gömmüşler. Önün için suriye ve iraka askerlerimiz girmiş bulunurlar. Bunu icin herhal siz hayal goryorsunuz ki uc sehitten haber yaziyorsunuz. Allah şehit ailelere sabirlar versin.
  • meçulmeçul26 dk önce
    ALLAH RAHMET EYLESİN BOMBALARII DENEYİN BU ŞEREFSİZLER ÜZERİNDE
  • M Emin õzenM Emin õzen27 dk önce
    Allah rahmet eylesin Allahim Ana babalarina ecirsbirlar versin
  • hercaihercai36 dk önce
    MEKANLARI CENNET OLSUN, ALLAH RAHMET ETSIN.

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