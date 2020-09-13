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Gündem Hakkari'den acı haber
Gündem

Hakkari'den acı haber

Hakkari'de bir jandarma astsubayın şehit olduğu, 2 teröristin ise ölü ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 20:23:00 -
Hakkari'den acı haber

Hakkari Yüksekova kırsalında, PKK'lı teröristler mağarada kıstırıldı. Burada çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalındaki mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayın şehit olduğu bildirildi.

Bakanlık ayrıca operasyonda 2 teröristin ise ölü ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, kahraman jandarma astsubayımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerken, milletimize de baş sağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye'nin mücadelesi devam ediyor

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya olan mücadelesi devam ediyor. İçte ve dışta tüm düşmanları ve onların maşaları terör örgütleriyle mücadelesini sürdüren Türkiye, bölgede söz sahibi olma yolunda kararlılıkla ilerliyor.

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