Hakkari'den acı haber: 1 şehit! Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen mayına basarak ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Van Valiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Derecik'te mayına basarak ağır yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, Hakkari'deki müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Demircan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehit Demircan'ın cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.