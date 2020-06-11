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Yerel

Hakkari’de tonlarca çöp toplandı

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına rağmen etrafa rastgele atılan çöpler tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:14:47 -
Hakkari’de tonlarca çöp toplandı

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına rağmen etrafa rastgele atılan çöpler tepkilere neden oldu.


“Temiz bir Hakkari için el ele” sloganı ile geceli gündüzlü çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, bazı duyarsız vatandaşların konteyner yerine çöplerini boş buldukları alanlara atması tepkiye neden oldu. Gazi Mahallesi’nde çöp konteynerleri bulunmasına rağmen boş alana bazı duyarsız mahalle sakinlerinin attığı tonlarca kömür külü ve çöp atıkları belediye temizlik işçilerini zor durumda bıraktı. Kavurucu sıcaklara rağmen canla başla çalışarak tonlarca çöp yığınını toplayıp çuvalla dolduran ekipler, tepelik alanı pırıl pırıl yaptı.


Duyarsız vatandaşların bu tutumuna tepki gösteren vatandaşlar, "Bazı vatandaşlar artık çöpü nereye atacağını şaşırmış durumda. Az ileride çöp kutusu olmasına rağmen boş buldukları alanlara atıyorlar. Her tarafı çöp merkezine çevirmişler. Adım başı çöp konteynerleri var ama nedense sokak ortasına çöp atılıyor. Biz bu şehirde yaşıyoruz ve şehrimizi temiz tutalım" şeklinde konuştular.

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