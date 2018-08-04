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Hakkari'de terör saldırısında yaralanan polis şehit oldu!

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan polis memuru şehit oldu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:02
Hakkari'de terör saldırısında yaralanan polis şehit oldu!

Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, Çobanpınar Meşkan Tepe bölgesinden dönen polislerin bulunduğu "kirpi" tipi zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda biri ağır 9 polis yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:02
  1. Hakkari
  2. Yüksekova

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