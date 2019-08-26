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Hakkari'de terör örgütü PKK'nın katlettiği 3 işçi anıldı

Yüksekova ilçesinde 3 yıl önce yol çalışmalarını yürütürken terör örgütü PKK'nın saldırısında yaşamlarını yitiren 3 işçi anıldı- Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Hakkari Şubesi Başkanı Abdurrahman Er:- "Bölge halkını derinden üzen bu terör olaylarının karşısında tepkimizi göstermeli, artık susmamalıyız"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:05
Hakkari'de terör örgütü PKK'nın katlettiği 3 işçi anıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2016 yılında yol çalışmalarını yürütürken PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatlarını kaybeden 3 işçi törenle anıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Hakkari Şubesi, Dağlıca Bölgesinde 26 Ağustos 2016'da yol çalışmalarını yürütürken teröristlerin saldırısında yaşamlarını yitiren işçiler Önal Katırcı, Ahmet Kaygusuz ve Mehmet Emin Kanat için anma etkinliği düzenledi.

Şube binasındaki programda konuşan Şube Başkanı Abdurrahman Er, farklı tarihlerde bölgede birçok sivilin terör örgütü tarafından öldürüldüğünü anımsattı.

Terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınayan Er, şunları kaydetti:

"O günü unutmak, seyirci kalmak mümkün mü? Anaların ağıt seslerini keşke bir duysaydınız. Ağlamamak, hüzünlü olmamak mümkün değildi. Geride gözü yaşlı anne ve babalar ile yetim çocuklar bıraktılar. Ne için, kimin için ve buna ne hakkınız vardı? Allah'tan hiç mi korkmadınız? Bu halkın genç bedenleri bu ölümleri asla hak etmediler."

Terör örgütü PKK'nın bebek, kadın, genç ve yaşlı demeden herkesi hedef aldığını dile getiren Er, şöyle dedi:

"Bölgemize kan kusturdular. Kimisini ateş açmak suretiyle kimisini arabası geçerken uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirerek, kimisinin de evinin önünde çocukların masum bakışları karşısında canice yaşam haklarına son verdiler. Yaşam haklarını gasbeden bu anlayışa bu zulme dur demeliyiz. Bölge halkını derinden üzen bu terör olaylarının karşısında tepkimizi göstermeli, artık susmamalıyız. Sustukça, tepkimizi göstermedikçe bu yapılanlara ortak olmuş oluruz. Başta terör destekçileri olmak üzere terör örgütünü nefretle, şiddetle kınıyoruz."

Er, bölgede artık terör olayları yerine huzur ve istikrar görmek istediklerini ifade ederek, "Hakkari'nin artık terörle anılmasını istemiyoruz. Bizleri, köyümüzden, meramızdan, yaylalarımızdan kopardılar. Hükümetimizin kararlı duruşu ile güvenlik güçlerimiz sayesinde Hakkari, Türkiye'nin en güvenilir kenti oldu." diye konuştu.

Programa, Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Emrullah Kaya da katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:05
  1. Anma
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  3. Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakıf ve Dernek

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