  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Hakkari’de sosyal mesafe denetimi

Hakkari’de kuaförler, berberler, kafe ve lokantalar denetlenerek, sosyal mesafe, maske ve el hijyeni konularında uyarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:29:41 -
Hakkari’de sosyal mesafe denetimi

Hakkari’de kuaförler, berberler, kafe ve lokantalar denetlenerek, sosyal mesafe, maske ve el hijyeni konularında uyarıldı.


Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın korona virüs tedbirleri kapsamında başlattığı denetimler aralıksız olarak sürüyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Kontrol Birimi ve Zabta Müdürlüğü ekipleri, kentteki birçok iş yerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Her gün düzenli olarak bayan kuaförleri, berberler, kafe ve lokantalar denetlenirken, iş yeri sahiplerine sosyal mesafe, maske ve el hijyeni konularında da uyarı yapıldı.


Yapılan uyarılara azami gayret gösteren iş yeri sahipleri de, hem kendileri hem de müşterilerinin sağlığı için kurallara uyduklarını ve belediye denetim ekiplerine ise teşekkür ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı