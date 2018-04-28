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Hakkari'de silahlar yerini paraşüte bıraktı

Terör örgütü PKK'dan dolayı yıllardır mağdur olan Hakkari; çatışma ve silah sesleriyle değil güzel etkinliklerle anılmak istiyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:19
Hakkari'de silahlar yerini paraşüte bıraktı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde artık adını çatışma ve silah sesleriyle değil kaymakamlık ve belediye tarafından organize edilen güzel etkinliklerle anılmak istiyor.

Hakkari Valiliği, Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi ve DAKA işbirliği ile bu sene ilki düzenlenen '1. Çukurca Foto Safari' etkinliğine yoğun ilgi gösterildi.

Etkinlik ile ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayça, "1. Çukurca Foto Safari'ye Türkiye'nin birçok ilinden yamaç paraşütçüsü, doğasever ve fotoğrafçı arkadaşımız katıldı. Çukurca'da 3 gün sürecek çeşitli etkinlikler olacak doğa yürüyüşüyle yıllardan beridir terörden dolayı yasaklı olan bölgelerde gezme, keşfetme ve fotograflandırma imkanınız olacak. İlk defa geniş kapsamlı olarak ilçenin yamaç paraşütleriyle kuş bakışı seyretme imkani olacak. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren arkadaşlara para ödüllerimiz olacak inşallah" dedi.

İlçe sakinlerinden Ramazan Atay ve Sezai Doğan, "İlk defa paraşütçü görüyoruz. Yıllardan beri bizim gökyüzünde hep top ve izli mermileri görüyorduk. Çok şükür artık ilçemiz huzura kavuştu. Biz artık ilçemizin adı hep terör olaylarıyla anılmasını istemiyoruz. Artık Çukurca'da güzel şeyler oluyor. İnşallah daha güzel günleri göreceğiz hep birlikte" dediler. 

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 15:19
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