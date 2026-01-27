  • İSTANBUL
Hakkari'de sıcak gelişme! Uçak seferleri iptal edildi
Gündem

Hakkari'de sıcak gelişme! Uçak seferleri iptal edildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hakkari'de sıcak gelişme! Uçak seferleri iptal edildi

Hakkari'yi etkisini altına alan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’ndan 27.01.2026 tarihinde karşılıklı olarak gerçekleştirilmesi planlanan Yüksekova-Ankara uçak seferleri, elverişsiz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

 

Yetkililer, bölgede yoğun sisin etkisini sürdüreceğini bildirerek, yolcuların uçuş durumları hakkında ilgili hava yolu şirketleriyle irtibata geçmeleri hususunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, belediye ve Karayolları ekipleri, sisle beraber etkili olan soğuk hava ve kar yağışına karşı ilçe merkezinde ve çevre yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

