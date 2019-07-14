Hakkari'de sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Hakkari kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.14 Temmuz 2019 Pazar 15:55
Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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