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Aktüel Hakkari'de şanzımanda 7 kilo 300 gram eroin ele geçirildi
Aktüel

Hakkari'de şanzımanda 7 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın şanzımanında gizlenmiş 7 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 21:47:00 -
Hakkari'de şanzımanda 7 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Hakkari-Yüksekova'da bir aracın şanzımanında gizlenmiş 7 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam etti.

İlçede bir araçta yapılan aramada şanzımana gizlenmiş 7 kilo 300 gram eroin bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.

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