  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari’de Ramazan ve korona virüsü denetimleri

Hakkari Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle denetimlerini arttırırken, korona virüsü salgınına karşı ise mücadelesini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:06:48 -
Hakkari’de Ramazan ve korona virüsü denetimleri

Hakkari Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle denetimlerini arttırırken, korona virüsü salgınına karşı ise mücadelesini sürdürüyor.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda korona virüse karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde marketlerin yayınlanan genelgelere uyup uymadıkları kontrol edildi. Ramazan ayı ve korona virüsü salgını boyunca vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alışverişlerini yapmaları için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.


Amaçlarının vatandaşları bu salgın hastalık döneminde sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için güvenilir gıda tüketmelerini sağlamak ve sosyal mesafeyi kontrol etmek olduğunu ifade eden belediye ekipleri, denetimlerin devam ettiğini belirttiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı