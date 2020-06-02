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Aktüel

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:25:13 -
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mayın, silah, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bugün ilimiz Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü ve Ortakçı mezrasında yapılan operasyonda tespit edilen sığınakta yapılan aramada mayın, doçka ağır makineli tüfek ve sehpası, AK- 47 kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''


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