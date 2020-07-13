  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:08:41 -
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta, antitank roketatar mühimmatları, patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 10 Temmuz'da Derecik ilçesi Yeşilova köyü kırsalına düzenlenen operasyonda sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada 6 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 10 kilogram TNT ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, telsiz, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan dörtlü ve sekizli pil bloku, el yapımı patlayıcı düzeneği ateşleyicisi, basma düzenekli el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış top mühimmatı, 420 metre kablo, 2 hilti kutusu, çeşitli boy ve ebatlarda 6 hilti ucu ve pense ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı