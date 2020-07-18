Hakkari'de PKK'dan hain tuzak! Yaralı askerler ve korucu var
Hakkari'de PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2 asker ve 1 güvenlik korucusunun yaralandığı bildirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.
Askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi
Alınan bilgiye göre, Bozyamaç mevkisinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada yaralanan 2 asker ile 1 güvenlik korucusu, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.