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Hakkari'de park halindeki araç kundaklandı

Hakkari'de park halindeki araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

17 Nisan 2018 Salı 18:51
Hakkari'de park halindeki araç kundaklandı

Olay sabaha karşı saat 02.00 sıralarında, merkez Dağgöl Mahallesi'ndeki Pagan Caddesi'nde meydana geldi. N.E.'nin evinin önüne park ettiği 65 NV 382 plakalı araç, kimliği belirsiz kişi ya da  kişilerce ateşe verildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Motor kısmından yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Polis, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 18:51
  1. hakkari
  2. araç
  3. kundaklama

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