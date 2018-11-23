Hakkari'de operasyon! Kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin merkez Geçimli köyünde arama tarama faaliyeti yapan jandarma ekipleri 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ile mühimmat ele geçirdi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada," İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 22.11.2018 günü İlimiz Merkez Geçimli köyü Yeni Mahalle mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bu silaha ait 30 adet fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.