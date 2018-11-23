THY- Euroleague
0553 313 94 23

Hakkari'de operasyon! Kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Geçimli köyünde yapılan arama çalışmalarında, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ile çeşitli mühimmatlar ele geçirildi.

23 Kasım 2018 Cuma 23:39
Hakkari'de operasyon! Kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin merkez Geçimli köyünde arama tarama faaliyeti yapan jandarma ekipleri 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ile mühimmat ele geçirdi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada," İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 22.11.2018 günü İlimiz Merkez Geçimli köyü Yeni Mahalle mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bu silaha ait 30 adet fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 23:39
  1. Hakkari
  2. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kelimeler tükenmiştir"
    1. "Kelimeler tükenmiştir"
    2. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    3. Kore gazisini dolandıran alçaklar..
    4. Almanya'da Mölln faciasının 26. yılı
    5. Almanya'dan FETÖ'ye 10 milyon avro..
    6. Curlingde bronz madalya
    7. Kajunun faydaları nelerdir?
    8. Gömlekteki küf lekelerinden böyle..
    9. Bebeklerde burun tıkanıklığı varsa.....
    10. İşte diyabet dostu besinler
    11. Yeşil çay strese iyi geliyor
    12. ABD'li senatörden flaş açıklama: Trump..
    13. Hakkari'de operasyon! Kalaşnikof ve..
    14. Mama sandalyelerinin temizliğine dikkat!
    15. İspanya'dan Brexit açıklaması:..
    16. Görülmemiş olay! Tüm bakanların..
    17. Seramik tava temizlemenin püf noktaları
    18. Okaliptus yağının faydaları nelerdir?
    19. Kereviz nasıl temizlenir?
    20. Almanya'da tren ile TIR çarpıştı!..
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Dikkat çeken açıklama: Yeni dünya düzenini...
    Dikkat çeken açıklama: Yeni dünya düzenini...