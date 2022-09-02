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Aktüel Hakkari'de minibüs direğe çarparak devrildi: 8 yaralı
Aktüel

Hakkari'de minibüs direğe çarparak devrildi: 8 yaralı

Hakkari'de elektrik direğine çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 23:50:00 -
Hakkari'de minibüs direğe çarparak devrildi: 8 yaralı

Hakkari'de elektrik direğine çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

Merzan Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu yakınında 59 YP 358 plakalı minibüs, elektrik direğine çarparak yolun kenarına devrildi.

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri de bölgedeki enerji akışını keserek yola düşen enerji nakil hatlarını kontrol altına aldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, minibüsün kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

 

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