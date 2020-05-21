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Hakkari'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan hasta alkışlarla taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:12:29 -
Hakkari'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan hasta alkışlarla taburcu edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 51 yaşındaki hasta alkışlarla uğurlandı.

Yüksekova Devlet Hastanesinde koronavirüs testi pozitif çıkan Celal Beyazıt'ın tedavisi tamamlandı. 48 gün süren tedavi sonucu iyileşen hasta, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşayan Beyazıt, sağlık çalışanlarıyla vedalaşarak hastaneden ayrıldı.

Anestezi Uzmanı Gözde Gürsoy Çirkinoğlu, yaptığı açıklamada, hastanın 48 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Hastaneye geldiğinde hastanın durumunun kötü olduğunu belirten Çirkinoğlu, şöyle konuştu:

"Hastayı solunum cihazına bağladık. Yoğun bakımda tedavi uyguladık. Ekip olarak çalıştık. O da bizimle beraber savaştı. Çok şükür tedavisi bitti ve taburcu ettik. Durum iyiye gidiyor. Ama bu demek değil ki pandemi bitti, daha dikkatli olmalıyız, evde kalmalıyız."

Tedavisi tamamlanan Beyazıt ise "Yüksekova Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personeline çok teşekkür ediyorum. Burada 48 gün tedavi gördüm. Bana çok iyi baktılar, Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Celal Bayazıt'ın Kovid-19 testleri pozitif çıkan oğlu, gelini ve 9,5 aylık torunu da 41 gün önce iyileşerek taburcu olmuştu.

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