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Aktüel

Hakkari’de korona virüsüyle mücadele son hız sürüyor

Hakkari’de korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:14:05 -
Hakkari’de korona virüsüyle mücadele son hız sürüyor

Hakkari’de korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.


Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları üzerine korona virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda kent merkezinde denetimler, dezenfekte çalışmaları ile cadde ve sokakların köpüklü suyla yıkama çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından halkın ortak kullanımındaki otobüs durakları, umumi tuvaletler, bankamatikler, çöp konteynerleri ve çarşı merkezi başta olmak üzere onlarca farklı noktada dezenfeksiyon çalışması yapıldı.


İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise mesai gözetmeksizin geceli gündüzlü kentin değişik noktalarındaki cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkıyor. Çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, bu duyarlılıktan dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

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