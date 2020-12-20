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Aktüel Hakkari'de kısıtlamaya rağmen sokakta yaşayan hayvanlar unutulmadı
Aktüel

Hakkari'de kısıtlamaya rağmen sokakta yaşayan hayvanlar unutulmadı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:24:59 -
Hakkari'de kısıtlamaya rağmen sokakta yaşayan hayvanlar unutulmadı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta yaşayan hayvanların bulunduğu alanlara mama bırakıldı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlama nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların aç kalmaması için önlem aldı.

Ekipler, kente 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca kara yolunda hayvanların barınma alanlarına mama bıraktı.

Kentin birçok noktasına da sokakta yaşaya hayvanlar için yiyecek bırakan ekipler, yeni doğum yapan bir köpeğe tıbbi müdahalede bulundu.

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