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Hakkari’de ‘Kısa Film Günleri’ etkinliği

Hakkari Üniversitesi tarafından “Hakkari Kısa Film Günleri” etkinliği düzenlendi.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:27
Hakkari’de ‘Kısa Film Günleri’ etkinliği

Hakkari Üniversitesi tarafından “Hakkari Kısa Film Günleri” etkinliği düzenlendi.


Hakkari Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı Kurmay Başkanı Hamdi Ünal Akmeşe, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve diğer kurum amirleri, vatandaşlar, akademik-idari personeller ve öğrenciler katıldı. Dr. Öğretim Üyesi M. Fatih Yelmen, Öğretim Görevlisi Murat Adıyaman ve Öğretim Görevlisi Taner Aydoğan’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen kısa film günlerinin açılış konuşmasını yapan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, “Hakkari Kısa Film Günleri” adlı etkinliğin, aynı zamanda “Dedemin Masalları” isimli filmin de galası olduğunu söyledi. Pakiş, “Bu film, bizim için özel bir çalışmadır. Hem üniversitemizin idari ve akademik personelleri, hem öğrencilerimiz hem de Hakkari halkı; filmin senaryo, yapım, yönetim, oyunculuk aşamalarında ortaklaşa bir ekip çalışmasına imza atmışlardır. Bu yönüyle, bu film sanatsal bir etkinlik olmasının yanında, kurum kültürünün, ortak bir amaca hizmet etmenin ve dayanışmanın adeta vücut bulmuş halidir. Hakkari kültürüne dair izlerin bulunduğu, kurmaca türünde çekilen 20 dakikalık bu kısa filmde, belki de unutmakta olduğumuz çocukluğumuz ve o değerli hatıralarımız aklımıza gelecektir. Umuyorum ki bu film, hem gelecekte daha iyilerini yapacaklarına inandığım tüm öğrenci arkadaşlarıma hem de sanata destek olmak isteyen tüm resmi kurumlara cesaret verecektir. İki gün sürecek olan bu etkinlikte; kurmaca, belgesel ve animasyon türlerinde, yerli ve yabancı kısa filmler gösterilecektir. Etkinlikte, ayrıca Hakkari’mizin tanıtımına önemli katkısı olacağını düşündüğüm, doğa sporları rotasının oluşturulduğu ‘Görürsen Her Yer Güzel’ isimli tanıtım filmini ve öğretim görevlisi hocalarımızın çektiği, şehir hayatında fazla bir yeri olmayan, ancak hepimizin ihtiyacı olan imece kültürünü hatırlatan ‘Karınca Kararınca’ isimli kısa filmi de izleme fırsatımız olacaktır. Bizler üniversitemizin katkılarıyla çekilen filmler ve düzenlenen kısa film günleri vesilesiyle, Hakkari Üniversitesinin vizyonu ve misyonu doğrultusunda, sanata destek vermeye devam edeceğimizi hatırlatır, herkese iyi seyirler dileriz” şeklinde konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından filmlerin gösterimi yapıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:27
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