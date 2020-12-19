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Ekonomi Hakkari'de kapasitesi artırılan kayak merkezi bölgenin cazibe merkezi olacak
Ekonomi

Hakkari'de kapasitesi artırılan kayak merkezi bölgenin cazibe merkezi olacak

Kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari'de 15 milyon liralık yatırımla 4'lü telesiyej ve yeni pist alanları yapılarak kapasitesi artırılan 2800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni yüzüyle yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak - Ziyaretçi ve sporcuların konaklama ihtiyacının giderilmesi için tesiste yapımına başlanan otelin gelecek yıl hizmete açılması hedefleniyor - Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: - "Bölgede bu kadar kar alan bu şekilde başka kayak merkezi yok. Burası İran, Irak, Van, Şırnak ve bölgenin tamamından turist ve sporcu çekecek bir yer"

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:10:10 -
Hakkari'de kapasitesi artırılan kayak merkezi bölgenin cazibe merkezi olacak

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de geçen yıl 50 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan ve kentin kış turizminin gelişmesine katkı sağlayan Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni sezonda yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, Valilik, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle yapılan yatırımlar sayesinde bölgenin en güzel tesislerinden biri haline geldi.

Kar örtüsünün en uzun süre kaldığı bölgelerden biri olan ve yaklaşık 15 milyon lira harcanarak 4'lü telesiyej ile daha uzun yeni pist alanlarına kavuşan merkezin yeni sezonda da kentin ekonomik ve sosyal hayatına ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

Her yıl ziyaretçi sayısında gözle görülür artış yaşanan merkezin kapasitesi, yapılan yatırım ve yeni çalışmalar sayesinde ulusal ve uluslararası müsabakalar gerçekleştirilecek seviyeye çıkarıldı.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği merkezde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince pistin çevresine güvenlik ağları çekildi, tesisin gerekli bakımları yapılarak hazır hale getirildi.

Yerli ve yabancı turistler ile sporcuların konaklama ihtiyacının giderilmesi için "Hakkari Kayak Turizmiyle Dünyaya Açılıyor" projesi kapsamında tesiste inşa edilen 50 odalı, 120 yataklı otelin gelecek sene hizmete açılması hedefleniyor.

- "Hakkari festivaller şehri olma yolunda ilerliyor"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki kayak merkezinin bölge açısından büyük önemi olduğunu söyledi.

Kentteki karın Türkiye'deki en kaliteli ve en uzun süre yerde kalan kar olduğuna vurgu yapan Akbıyık, "Burada 1500 metre olan pist uzunluğunu 3 bin 500 metreye çıkardık. Yine burada konaklama sorununu çözmek için 120 yataklı, 50 odalı otelimizi, konaklama merkezimizi yapıyoruz." dedi.

Kentin dağları ve yağan karla meşhur olduğunu dile getiren Akbıyık, şöyle konuştu:

"Cilo ve Sat Dağları, Zap Suyu ile kayak merkezimiz kış turizmi anlamında ciddi değerlendirilmesi gereken yerler. Hakkari festivaller şehri olma yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz yıllarda kış turizminin geliştirilmesi amacıyla kar festivali yaptık, geleneksel hale geldi. Kayak merkezimizde 19 Mayıs'ta dahi kayak yapabiliyoruz. Buranın alt yapısını hazırlamak gerekiyordu. Telesiyejimiz bitti, pistleri uzattık, inşallah otel de önümüzdeki yıl bitecek ve birçok ulusal ve uluslararası müsabakaları burada yapacağız."

Rafting Dünya Şampiyonasını gelecek sezon Hakkari'de yapmayı hedeflediklerini belirten Akbıyık, "Kentimizin doğal güzelliklerini değerlendireceğiz. Bölgede bu kadar kar alan bu şekilde başka kayak merkezi yok. Burası, İran, Irak, Van, Şırnak ve bölgenin tamamından turist ve sporcu çekecek bir yer." ifadesini kullandı.


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