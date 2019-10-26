Hakkari'de inşaat çöktü! Çok sayıda yaralı var Hakkari'de tek katlı ev inşaatında "tabla beton" döküldüğü sırada çökme meydana gelmesi nedeniyle 7 işçi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ev inşaatının çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Dilektaşı köyünde, tek katlı ev inşaatında "tabla beton" döküldüğü sırada çökme meydana geldi. İnşaat işçileri, Abdulkerim Bor, Hasan Sever, Yusuf Orhan, Abdullah Duman, Yakup Baran, Ali Öztaş ve Celil Baran çökme sırasında düşerek yaralandı. Köy sakinleri ekiplere haber verdi Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle ekipler tarafından düştükleri zeminden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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