Hakkari'de İlköğretim Haftası kutlandı: 512 eğitim kurumunda 60 bin 712 öğrenci

Hakkari'de İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Valilik binası önündeki çelenk sunma töreniyle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'ın açıklamasına göre kentte 512 eğitim kurumunda 60 bin 712 öğrenci ve 4 bin 522 öğretmen yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu bahçesinde sürdü. Okula yeni başlayan öğrencilere "Hoş Geldin Çiçeği" takdim edildi.

Yılmaz: Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için yeni bir başlangıç

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, yeni dönemin başlamasıyla öğrencilerin okullarına, öğretmenlerin de öğrencilerine kavuşma heyecanı yaşadığını belirtti. Haftanın öğrenciler, öğretmenler ve veliler açısından yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Yılmaz, "İlköğretim Haftası, öğrencilerin ikinci yuvaları olarak gördükleri okullarına dönmesinin yanı sıra öğretmenlerin öğrencileriyle yeniden buluştuğu, velilerin ise tatlı bir telaşa kapıldığı yeni bir dönemin başlangıcı oldu" dedi.

Yılmaz, eğitim öğretimin sağlıklı ve güvenli bir ortamda sürmesi için okullardaki hazırlıkların tamamlandığını da söyledi. Yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için başarılı ve verimli geçmesi temennisini dile getirdi.

"Uçurtmalar Vurulmasın" sergisinde Gazzeli çocuklara destek

Programda öğrenciler "Okula Gidiyorum", "Oy Bahçenize" ve "Ay Yıldızlı Bayrağım" adlı gösterileri sahneledi. Şiirlerin okunduğu programda koro ve halk oyunları gösterileri de sunuldu.

"Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" temasıyla düzenlenen fotoğraf sergisinde Gazzeli çocuklara destek mesajı verilirken, çocukların barış ve güven içinde yaşayabileceği vurgulandı.

Kutlamaya Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Vali Yardımcısı Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata da katıldı.