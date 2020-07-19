Hakkari'de huzur ortamı yaban hayatını da canlandırdı

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMACI - Hakkari'de kararlılıkla yürütülen terörle mücadele sayesinde huzur ve güven ortamının tesis edilmesi, koruma ve bilinçlendirme çalışmaları, kentin yüksek rakımlı dağlarında yaban hayvanlarının sayısının da artmasını sağladı.

Kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan bölgeler, yaban hayatı açısından da canlandı.

Daha önce silah ve patlama sesleri nedeniyle korkarak bölgeden uzaklaşan yaban hayvanları, son zamanlarda huzurun hakim olduğu bölgede yeniden görülmeye başlandı.

Özellikle adı bölgeyle özdeşleşen dağ keçilerinin kent geneline yayılması ve zaman zaman yerleşim alanlarına yakın noktalara kadar inmeleri, bölgedeki hayvanseverleri sevindirdi.

Bölgeye huzurun hakim olduğunun göstergesi olan yaban hayvanlarının korunması ve doğal yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla jandarma, polis, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışma yürüttü.

Hakkari Üniversitesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği çalışmalarda, bölgedeki köyleri ziyaret eden ekipler, doğanın ve yaban hayvanlarının korunmasına yönelik bilgilendirdi.

- "Gözle görünür artış var"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, AA muhabirine, yaban hayatının korunması noktasında Hakkari Üniversitesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle farkındalık yaratmak için çalışma yaptıklarını belirtti.

Huzur ortamıyla birlikte kentte yaban hayatındaki canlılığın gözle görünür oranda arttığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaban hayvanları zarar görmeden yerleşim yerlerine kadar gelip beslendikten sonra tekrar doğal yaşam alanına dönüyor. Hakkari Üniversitesi'ndeki bilim insanlarıyla biyoçeşitliliğe yönelik izleme çalışmalarız var. Bu kapsamda ilimizin her yerini dolaşacağız. Yeni tespit edilecek türler kayıt altına alınacak. Yaban keçisinin bölgemizde varlığı ve yayılışı çok yoğun. Domuz, keklik, tavşan, tilki ve ayı da önceki yıllara oranla daha yoğun gözlemleniyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, yaralı bir hayvan gördüklerinde bize haber vermeleri ya da hayvanı bize ulaştırmalarıdır. Doğa ve hayvan sevgisini çocuklarımıza da aşılayabiliriz. Çalışmalarımızdan sonra vatandaşlarda da duyarlılık oluştu."



