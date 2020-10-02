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Aktüel Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Aktüel

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:34:54 -
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, açlık grevi, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Kovid-19 salgının yayılmasının önüne geçilmesi, muhtemel bir provokasyon ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 3 Ekim saat 00.01'den 17 Ekim saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

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