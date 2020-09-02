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Aktüel Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Aktüel

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:14:12 -
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, muhtemel toplumsal olaylar ile yeni tip koranavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla bazı önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç Hakkari il sınırları içerisinde 3 Eylül günü saat 00.01'den 17 Eylül günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el İlanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır." denildi.

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