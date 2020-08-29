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Aktüel Hakkari'de görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan asker için tören
Aktüel

Hakkari'de görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan asker için tören

Yeniakit Publisher
2020-08-29 10:06:50 -
Hakkari'de görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan asker için tören

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybedip düşerek şehit olan piyade sözleşmeli er Ümit Çıkın için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Çıkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Çıkın'ın naaşı, memleketi Gaziantep'e uğurlanacak.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılınç, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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