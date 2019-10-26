Hakkari'de feci olay! 7 kişi yaralandı HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyünde bir evin yapımı sırasında beton dökülürken çökme meydana geldi. Olayda 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Dilektaşı köyünde meydana geldi. Celil Baran’a ait tek katlı evin yapımı sırasında beton dökülürken çökme oldu. Göçük altında kalan 7 işçi yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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