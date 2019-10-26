Hakkari'de feci olay! 7 kişi yaralandı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyünde bir evin yapımı sırasında beton dökülürken çökme meydana geldi. Olayda 7 kişi yaralandı.26 Ekim 2019 Cumartesi 14:58
Olay, saat 12.30 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Dilektaşı köyünde meydana geldi. Celil Baran’a ait tek katlı evin yapımı sırasında beton dökülürken çökme oldu.
Göçük altında kalan 7 işçi yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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