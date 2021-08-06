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Yerel Hakkari’de eroin operasyonu
Yerel

Hakkari’de eroin operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 34 kilo 800 gram eroinin ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 17:06:00 -
Hakkari’de eroin operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 34 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Hakkari-Van kara yolundaki Yeniköprü yakınında durdurulan kamyonette arama yapan ekipler, 34 kilo 800 gram eroin buldu.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

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