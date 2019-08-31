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Hakkari’de "Deneyap projesi" büyük ilgi gördü

Hakkari Gençlik Merkezinde faaliyet gösteren “Deneyap Teknoloji Atölyesi”nde 100 öğrencinin hazırladığı 30 projenin sergisi büyük ilgi gördü.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:08
Hakkari’de "Deneyap projesi" büyük ilgi gördü

Hakkari Gençlik Merkezinde faaliyet gösteren “Deneyap Teknoloji Atölyesi”nde 100 öğrencinin hazırladığı 30 projenin sergisi büyük ilgi gördü.


Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında 12 ilde hayata geçirilen ’’Deneyap Teknoloji Atölyesi’’ projesinin sergisi Hakkari Gençlik Merkezinde 100 öğrencinin 30 projesi ile tanıtıldı.Proje sergisine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Koca, Gençlik ve Spor Müdürü Reşit Güldal ile öğrenci ve velileri katıldı. Proje hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, 15 Temmuz 2019 başlayan “Deneyap teknoloji Atölyesi” Türkiye’de 12 pilot il seçildiğini belirterek, Hakkari’nin de bu iller arasında olduğunu söyledi. Bu proje sayesinde öğrencilerin iki ay boyunca yaptıkları uygulamaları burada sergileyeceklerini ifade eden Güldal, “Gençlerimiz 2 yıl boyunca tasarımlarını burada oluşturacaklar. Proje son bir yıl kala ise bunları uygulamaya dökecekler. İnşallah ilimizden de çok güzel projeler çıkacak. Bunun bugün dönüklerini gördük. İleri ki süreçlerde bu projeleri hayata geçirdiklerinde ilimize, ülkemize çok güzel projeler sunmuş olacaklar. Bu projeleri hayata geçirdik mi ülkemiz adına ilimizde bu projeleri yürüten çocuklar belki bilim adamı olarak ortaya çıkar. Ülkeye yaralı olurlar velilerimize, öğrencilerimize ben teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.


Serginin açışının ardından program katılanlara ikramlarla da bulunuldu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:08
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