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Aktüel Hakkari'de biri turuncu listede aranan iki terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Hakkari'de biri turuncu listede aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da turuncu kategoride aranan teröristler Eyyüp Alper ve Ahmet Akman ölü ele geçirildi." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 07:05:00 -
Hakkari'de biri turuncu listede aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, turuncu listede aranan terörist Eyyüp Alper ile Hakkari'nin Yüksekova kırsalında sabotajcı olarak görev yapan Ahmet Akman'ın öldürüldüğünü bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bugün şehitimizin şehadetinin ardından, Yüksekova'da birçok olayın failleri, turuncu kategoride aranan teröristler Eyyüp Alper ve Ahmet Akman ölü olarak ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun."

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler hakkında şu bilgiler verildi:

"Turuncu listede 'Velat' kod adlı sözde Esendere ilçe sorumlusu Eyyüp Alper, 2014 yılında Hakkari / Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir otelin önünde 3 askeri personeli ve  Ak parti Esendere İlçe Başkanı Tayfun Ayhan Kardeşi Murat Ayhan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile daha birçok kanlı eylemin faili olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen 'Nidal' kod adlı diğer terörist Ahmet Akman, örgütte sabotajcı olarak görev yaptı,2018 yılında Hakkari/Yüksekova/Çobanpınar köyü yolunda polis özel harekata ait zırhlı aracın geçişi esnasında düzenlenen ve 1 özel harekat polisinin şehit olduğu, 10 özel harekat polisinin yaralandığı EYP'li saldırının failleri arasında olduğu belirlendi."

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