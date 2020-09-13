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Aktüel Hakkari'de biri turuncu listede aranan iki terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Hakkari'de biri turuncu listede aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-13 23:48:13 -
Hakkari'de biri turuncu listede aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova kırsalında turuncu listede aranan terörist Eyyüp Alper ile örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösteren Ahmet Akman'ın ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da birçok olayın failleri, turuncu kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun."

- Birçok kanlı eylemin failleri oldukları tespit edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Turuncu listede yer alan sözde Esendere bölge sorumlusu olan 'Velat' kod adlı Eyyüp Alper'in 2014 yılında Hakkari/Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önündeki 3 askeri personelin şehit olduğu silahlı saldırının, 2017 yılında AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan'ın ağabeyi Murat Ayhan'ın hayatını kaybettiği silahlı salıdırı ile daha birçok kanlı eylemin faili olduğu tespit edilmiştir.

Etkisiz hale getirilen diğer terörist 'Nidal' kod adlı Ahmet Akman'ın ise örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösterdiği, 2018 yılında Hakkari/Yüksekova/Çobanpınar köyü yolunda polis özel harekata ait zırhlı aracın geçişi esnasında düzenlenen ve 1 özel harekat polisinin şehit olduğu, 10 özel harekat polisinin yaralandığı EYP'li saldırının failleri arasında olduğu belirlendi."

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