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Aktüel

Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-26 11:40:59 -
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Hakkari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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