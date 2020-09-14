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Gündem Hakkari'de bir asker şehit oldu
Gündem

Hakkari'de bir asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalındaki mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayın şehit olduğunu, 2 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 07:34:00 -
Hakkari'de bir asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalında bir mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma Astsubayının şehit olduğunu ve 2 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hakkari Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen operasyonda jandarma astsubaylarımızdan biri şehit oldu.

Operasyonda iki terörist öldürüldü. Kahraman jandarma astsubayımıza ve kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. "

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