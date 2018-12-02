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Hakkari'de acı ölüm! Haberi alan koştu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, piknik yaparken kayalıklardan düşen Hamza Yılmaz hayatını kaybetti.

02 Aralık 2018 Pazar 20:09
Hakkari'de acı ölüm! Haberi alan koştu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gittiği piknikte dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Hamza Yılmaz, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Şemdinli ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Ortaklar Köyü Basya Vadisi yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden esnaf, evli ve 4 çocuk babası Hamza Yılmaz, vadide yürürken bir anda dengesini kaybetti, kayalıklardan yuvarlandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı duyup hastaneye giden Yılmaz'ın yakınları sinir krizleri geçirdi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 20:09
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