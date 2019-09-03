Hakkari’de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 5 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 5 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 3 Eylül 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Yeniköprü Yol Kontrol ve Arama Noktasında durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada 5 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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