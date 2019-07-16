Hakkari'de 3 askerin şehit düştüğü çatışmayla ilgili kahreden detay! Bakan Soylu açıkladı

Hakkari'de önceki gün çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuştu. Şehit olan 3 askerin girdiği sıcak çatışma ile ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya 3 askerin şehit düştüğü o anı anlattı.

15 Temmuz Özel Oturumu için TBMM'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşen Sarıkaya, Soylu'ya "Bir sıkıntı mı var?" diye sorunca, Hakkari’de şehit olan 3 askerden biri olan Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur’un cenaze merasiminden gelmekte olduğunu söylediğini belirtti.

Bir anlık boşluktan yararlanmış

Bakan Soylu'nun aldığı bilgiler kapsamında şehit düşme anlarında yaşananları anlattığını aktaran Sarıkaya, şu ifadeleri aktardı:

"Ardı ardına başarılı operasyonlara imza atan bir timimizdi. Son olayda da üç terörist tespit ediyorlar; göğüs göğüse çarpışıyorlar. Üç teröristi etkisiz hale getiriyorlar. Ama bir anlık boşlukta etkisiz hale getirdiklerini kontrol etmiyorlar; saymıyorlar. Meğer teröristlerden biri kayanın ardına kaçmış. Bizimkiler çatışma pozisyonundan çıktıkları anda çıkıp taramaya başlamış. Teröristi anında etkisiz hale getirmişler ama o an olan olmuş…"